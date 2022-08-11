Назван наиболее вероятный сценарий развития экономики России под санкциями

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В условиях санкционного давления наиболее вероятным и правильным сценарием развития российской экономики является модернизация. Только такой путь позволит экономике расти, что в свою очередь даст возможность увеличиваться и доходам населения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В недавнем докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) описываются три сценария развития экономики России:

Автаркия . Страна замыкается на собственные ресурсы, что приводит к снижению технологического уровня, падению качества производимой продукции и общему ухудшению уровня жизни населения.

. Страна замыкается на собственные ресурсы, что приводит к снижению технологического уровня, падению качества производимой продукции и общему ухудшению уровня жизни населения. Застой . Меры правительства направлены на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности. Иными словами, государство продолжает выполнять свои обязательства на прежнем уровне, но экономического роста не будет.

. Меры правительства направлены на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности. Иными словами, государство продолжает выполнять свои обязательства на прежнем уровне, но экономического роста не будет. Модернизация. Государство совместно с бизнесом старается всеми силами двигать экономику вперед. Основные меры — заимствование технологий и активный выход на доступные рынки.

По мнению собеседника «ВМ», именно третий вариант наиболее предпочтителен и вероятен. Его реализация даст экономический рост, позволит повысить доходы населения и сохранит уровень безработицы на приемлемом для страны уровне.

— На мой взгляд, нынешнее правительство прилагает все усилия для того, чтобы перейти к росту экономики. Причем речь идет, о том, чтобы перевести экономику из адаптационного периода на ростовые показатели, — говорит Беляев.

Между тем в экспертной среде есть мнение, что модернизация российской экономики невозможна, потому что она не имеет доступа к внешним технологиям. Беляев с этой точкой зрения не согласен:

— Возможность подпитываться внешними технологиями по-прежнему есть. Мир не ограничивается странами Запада. К тому же у России есть хорошая научно-техническая база и развитый военно-промышленный комплекс, который может делиться технологиями с гражданской сферой.

Доклад ЦМАКП предполагает сохранение санкционного давление в ближайшие 10–15 лет. Оно наносит ущерб мировой экономике. О том, какие отрасли мировой экономики больше всего пострадали от антироссийских санкций, — в материале «ВМ».