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Исследователи назвали самый эффективный способ похудеть

Полина Долганова
Общество
Исследователи назвали самый эффективный способ похудеть
Фото: depositphotos

Исследователи из Университета Ратгерса в Нью-Джерси пришли к выводу, что похудеть можно в том случае, если принимать пищу только при чувстве голода.

По мнению специалистов, если человек не чувствует желания перекусить, то есть вовсе не стоит. Ученые полагают, что доверие к аппетиту является лучшим способом улучшить свое физиологическое и психическое состояние.

Эксперты также отмечают, что слушать свой организм гораздо важнее, нежели доверять разным диетологам и консультантам по питанию, передает «МедикФорум».

Диетолог-нутрициолог Любовь Пищалкина рассказала, как победить одутловатый живот и как отличить жировые накопления от отечности. По ее словам, далеко не всегда причиной выпуклого, одутловатого живота является жир: иногда это может быт отек. Причина его возникновения кроется в лимфоузлах, которых имеется много в паховой области.

Также диетолог Василиса Пономарева рассказала о раздражающих желудок продуктах. По ее словам, кофе натощак может плохо влиять на желудок. Также на желудок могут плохо действовать дрожжевая выпечка, острые закуски и йогурт.

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