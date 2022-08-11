«Тинькофф» заплатит клиенту 1,3 миллиона рублей за ошибку банка

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По решению суда «Тинькофф» банк обязан вернуть клиенту 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда в четверг, 11 августа.

Клиент банка заработал эту сумму в результате ошибки банка, выгодно обменяв валюту весной этого года из-за неверного отображения у финансовой организации курса рубля. «Тинькофф» решил, что компании был причинен вред и эти деньги нельзя считать прибылью, потому списал со счета клиента 1,289 миллиона рублей.

По данным РИА Новости, гражданин решил, что действия банка незаконны и обратился в суд с требованием вернуть денежные средства и возместить моральный ущерб.

Согласно решению Дзержинского районного суда в Перми помимо возвращения прибыли с компании спишут пять тысяч рублей в пользу заявителя в качестве моральной компенсации и 323 тысячи рублей штрафа, которые будут переведены в казну.

В понедельник, 8 августа, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, как банк может забрать деньги клиента.