Финансист рассказала, когда банк может забрать деньги клиента

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Заморозка счета или части находящейся на нем суммы — это явление нетипичное, но все-таки встречающееся. У банка для этого существует несколько законных оснований. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Так, если клиент банка часто получает суммы от различных физических и юридических лиц на свой счет. При этом никак не фиксирует получаемые суммы как доходы от предпринимательской деятельности или не проясняет источник средств другим образом.

— В этом случае банк может заморозить счет и запросить источник происхождения денег, мотивировав свои действия тем, что у него вызывает подозрение, а не идет ли речь о незаконной предпринимательской деятельности, — рассказала специалист.

Однако нельзя назвать это массовым явлением, отметила Ермилова. Чаще банк замораживает долги, согласно судебному решению и на основании исполнительного производства. Это может быть долг по алиментам, ЖКХ и кредитам.

В некоторых случаях банк сам может снять средства, не дожидаясь суда, если это предусмотрено договором между ним и клиентом, например, за обслуживание счета или для компенсации долга по другим продуктам, передает агентство «Прайм».

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