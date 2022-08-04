Финансист объяснила, в каком случае могут принять законопроект о налоговых возвратах для пенсионеров

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Возможность введения налогового возврата для работающих пенсионеров будет зависеть от того, сможет ли бюджет получить достаточно денег от торговли с другими государствами. Если доходы бюджета будут достаточными, подобная инициатива может быть рассмотрена осенью. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, любые налоговые послабления оказывают нагрузку на бюджет государства.

— Нужно посчитать, какой суммы может лишиться бюджет. Любая налоговая льгота — это недополученные деньги бюджета. Это, мне кажется, такая красная линия во всех предложениях, связанных с налоговыми вычетами, — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что высокие цены на нефть и газ, а также достаточные продажи энергоресурсов позволили бюджету получить в 2022 году достаточную прибыль. Но к концу года ситуация может измениться: есть информация, что на 13–20 процентов сократили закупку многие азиатские страны (в частности, Китай).

Именно доходы бюджета определят возможность принятия законопроекта о налоговых возвратах для пенсионеров, заметила собеседница «ВМ».

— Если ситуация выправится, такого рода законопроект может быть рассмотрен, есть некоторый шанс, что его примут. Но если ситуация с пополнением бюджета будет нестабильной, доходы бюджета продолжат падать. В России около 8,5–9 миллионов работающих пенсионеров, я боюсь, что никаких льгот не будет, если сумма окажется значительной для нашего Минфина, — рассказала Финогенова.

Рассмотреть возможность введения льготы Госдума, скорее всего, сможет в осеннюю сессию, отметила эксперт. К этому времени Минфин подготовит отчет о том, как прошел август и что происходит с точки зрения экспорта энергоносителей. Бюджет Пенсионного фонда окончательно сформируется в конце октября-ноябре, уточнила Финогенова.

По мнению специалиста, такая мера для работающих пенсионеров была бы менее эффективной, чем индексация пенсий.

— Раньше хотели обратно ввести обратно индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Для них это было бы значительно более полезно, чем любые налоговые возвраты: не такое большое количество пенсионеров в этом нуждается, для работающих пенсионеров важнее возвращение индексации пенсий, — заключила эксперт.

Заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов предложил ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 4 августа.

По словам Нилова, трудоустроенные пенсионеры могут получить право на социальный налоговый возврат. Он устанавливается в размере 50 процентов суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но не более 25 тысяч рублей в год, сообщил депутат в Telegram-канале.