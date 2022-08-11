Завершилось обновление дорожного покрытия в пяти переулках района Арбат

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Россия, Москва, Большой Власьевский переулок Карта всех событий

Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках района Арбат в ЦАО. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках работ по комплексному благоустройству 18 переулков районов Арбат и Хамовники были обновлены дороги в пяти переулках, общая площадь которых превысила 8 тысяч квадратных метров. Новое дорожное покрытие теперь радует москвичей в Большом Власьевском, Большом Могильцевском, Малом Могильцевском, Чертольском и Денежном переулках.

В процессе благоустройства рабочие отфрезеровали изношенный асфальт, провели ремонт смотровых колодцев и уложили новый прочный асфальт. В настоящее время работы продолжаются еще в семи переулках, там временно перекрыто движение: в Глазовском, Хрущевском, Староконюшенном, Малом Власьевском, Сивцев Вражек, Гагаринском и Большом Афанасьевском, передает Telegram-канал комплекса.

Также специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонтные работы на дороге Бульварного кольца в Москве. В общей сложности рабочие отремонтировали свыше 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна.