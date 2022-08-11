Мосгоризбирком утвердил использование электронного списка избирателей на выборах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мосгоризбирком утвердил использование онлайн-списка избирателей на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в ходе заседания комиссии.

— Члены участковых комиссий благодаря использованию электронного списка избирателей смогут на избирательном участке непосредственно перед выдачей бюллетеня удостовериться, что избиратель не проголосовал иными способами, в том числе через дистанционное электронное голосование, — говорится в сообщении.

По словам секретаря комиссии Владимира Попова, онлайн-список не сможет заменить бумажный вариант. Поэтому оба формата сохранят одинаковую юридическую силу, передает агентство городских новостей «Москва».

Выборы муниципальных депутатов пройдут с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли, — Щукино и большая часть ТиНАО.

Гендиректор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов заявил «Вечерней Москве», что применение электронного формата голосования на предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице позволит привлечь к избирательному процессу молодежь.