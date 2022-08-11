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Собянин: За последние годы в Москве построили свыше тысячи километров магистралей

Полина Долганова
Город
Собянин: За последние годы в Москве построили свыше тысячи километров магистралей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За последние годы в городе построили свыше тысячи километров магистралей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 августа.

— Один из ключевых — Московский скоростной диаметр. Он станет новой транспортной артерией, которая улучшит доступность больше 40 районов города, обеспечит выезды на федеральные трассы. Пересечь всю столицу можно будет без остановок на светофорах, — сказал глава города.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Он подчеркнул, что дорожное строительство остается важным приоритетом для столичных властей. Собянин отметил, что за последние годы в городе построили более тысячи километров новых магистралей.

Кроме того, ежегодно в столице вводится в эксплуатацию около 100 километров дорожных объектов. Он добавил, что особое значение также имеют работы по реконструкции развязок МКАД.

К настоящему моменту 18 уже были сделаны, еще четыре развязки продолжают строиться. Так, в настоящее время специалисты строят путепроводы на пересечениях с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотня.

Также продолжаются работы по расширению проезжей части МКАД. Ожидается, что работы будут закончены в течение двух лет, написал Собянин в Telegram-канале.

В июле сообщалось, что в городе появилось 334 парковки, 20 островков безопасности, 20 пешеходных переходов, 10 светофоров и 10 дополнительных полос для движения транспорта.

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