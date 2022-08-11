Избиркомы Москвы проходят обучение на сканерах для сверки личности

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Члены избирательных комиссий в Москве проходят обучение на тестовом оборудовании — сканерах, которые будут внедрены на выборах муниципальных депутатов для ускорения голосования и сверки личностей избирателей. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

— Сегодня мы показали тестовый образец — это комплект оборудования. Сейчас в Москве проходит обучение всех членов комиссий, которые будут работать в сентябре, — заявил он.

По словам Костырко, комиссии сейчас работают уже на имеющемся физическом оборудовании, а несколько сотен человек в день проходят курсы. На них они решают тесты и кейсы, которые могут встретиться в ходе голосования, передает агентство городских новостей «Москва».

Выборы муниципальных депутатов пройдут с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли, — Щукино и большая часть ТиНАО.

11 августа Мосгоризбирком утвердил использование онлайн-списка избирателей на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления.

По словам секретаря комиссии Владимира Попова, онлайн-список не сможет заменить бумажный вариант. Поэтому оба формата сохранят одинаковую юридическую силу.