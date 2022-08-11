Политолог: В будущем половина избирателей в Москве будет голосовать онлайн

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С каждым годом популярность онлайн-голосования в Москве будет только увеличиваться. Об этом в четверг, 11 августа, заявила политолог, публицист Наталия Елисеева.

— Мы сейчас наблюдаем процесс глобальной цифровизации нашего общества. С каждым годом время проведения в сети интернет увеличивается, и это нормально, — заявила она.

По словам политолога, на выборах в Госдуму в 2021 году в онлайн-голосовании в Москве приняло участие более двух миллионов человек. И это количество будет расти с каждым годом.

Одним из ключевых факторов популярности онлайн-голосования является его простота, заметила Елисеева. Это также привлекает к выборам молодых людей.

Если онлайн-голосование полностью не вытеснит традиционное, то распределение будет 50 на 50. Те, кто критикует онлайн-голосование, есть, однако их становится все меньше, считает она. Кроме того, из-за своей критики такие люди просто теряют возможность для расширения своего электората, передает слова Елисеевой «Лента.ру».

Выборы муниципальных депутатов пройдут с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли, — Щукино и большая часть ТиНАО.

11 августа Мосгоризбирком утвердил использование онлайн-списка избирателей на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. По словам секретаря комиссии Владимира Попова, онлайн-список не сможет заменить бумажный вариант. Поэтому оба формата сохранят одинаковую юридическую силу.