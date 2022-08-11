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Обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в Москве взяли под стражу

Полина Долганова
Происшествия
Обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в Москве взяли под стражу
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Солнечногорская улица Карта всех событий

Обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в САО взяли под стражу. Об этом в четверг, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Инцидент, как уточняется, произошел вечером 7 августа. Так, 23-летний обвиняемый напал на 48-летнюю женщину вблизи жилых домов по улице Солнечногорской.

Мужчина попытался изнасиловать ее, однако та стала кричать и смогла оказать сопротивление. После этого злоумышленник скрылся, однако вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября.

До этого Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу другого подозреваемого в изнасиловании. Мужчина заключен под стражу на 1 месяц и 29 дней, то есть до 4 октября.

По данным следствия, 27-летний подозреваемый вместе с другим фигурантом дела ночью 1 августа изнасиловал знакомую девушку в номере гостиницы на Ленинском проспекте.

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