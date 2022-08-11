«Была профнепригодной»: Безруков раскрыл, что помогло Монро стать звездой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Многим звездам кинематографа, таким как Мэрилин Монро, Грегори Пеку и Клинту Иствуду, помогла достичь успеха система Станиславского. Об этом заявил актер Сергей Безруков.

— Мэрилин Монро была профнепригодной, так считали, после того как она поучилась у Михаила Александровича Чехова, она теперь мировая звезда, ее знают и любят до сих пор, — сказал артист.

По его словам, в 1940-е в Америке был настоящий бум на русский психологический театр. Тогда родственник писателя Чехова Михаил открыл в Голливуде школу актерского мастерства, где учили системе Станиславского.

Именно ее, как уточнил он, и посещали многие будущие звезды. Безруков также отметил, что Россия богата наследием русского психологического театра, что является мировым брендом, передает Пятый канал.

В марте Безруков выразил поддержку Уиллу Смиту и его поступку на торжественном вручении премии «Оскар». Он уточнил, что тот поступил как любой настоящий мужчина.

Тогда во время 94-й церемонии вручения наград киноакадемии США, трансляция которой велась телекомпанией ABC, Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока из-за неудачной шутки ведущего.