Американские ученые назвали полезные для костей сорта сыра

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Американские исследователи выяснили, что существуют определенные сорта сыра, которые очень полезны для костей.

Здоровье костей закладывается в первые три десятилетия жизни, и в этот период крайне важно давать организму питательные вещества, укрепляющие минеральную плотность костей. Согласно результатам исследования, употребление двух ломтиков швейцарского сыра ежедневно помогает снизить вероятность развития остеопороза или тяжелой патологии костей.

В сыре содержится витамин К2, который может быть полезен для здоровья. Уточняется, что сам витамин есть в нескольких видах сыра.

Однако именно в швейцарском обнаружили особый тип этого витамина. Его создают бактерии, используемые для приготовления этого сорта сыра.

Вероятно, К2 влияет на выработку белка остеокальцина, который образуется в организме при формировании костей. Он помогает получать кальций и магний для костей, передает «МедикФорум».

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что злоупотребление сыром может стать причиной появления головной боли. По ее словам, кисломолочный продукт служит источником кальция, жиров и белков, однако он принесет пользу только в том случае, если есть его в умеренных количествах. При излишнем употреблении продукта возможны головные боли.