США считают, что РФ должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС

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Российская Федерация несет полную ответственность за возможные риски на Запорожской АЭС. Об этом сказала в четверг, 11 августа, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совета безопасности ООН.

— Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски для ЗАЭС, начав полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины, — заявила она.

Также Дженкинс сказала о важности доступа сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС, подчеркнув, что «откладывать данный визит больше нельзя», передает РИА Новости.

В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС.

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.