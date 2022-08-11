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Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
Фото: twitter/RussiaUN

Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она случится, полностью ляжет на западных покровителей Украины. Об этом предупредил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

— Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева, — заявил он, передает РИА Новости.

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.

10 августа глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП ЗАЭС. По его словам, это будет «верным шагом» в случае подключения станции к российской энергосети.

Украина Василий Небензя ООН АЭС
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