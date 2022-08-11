Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС

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Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она случится, полностью ляжет на западных покровителей Украины. Об этом предупредил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

— Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева, — заявил он, передает РИА Новости.

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.

10 августа глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП ЗАЭС. По его словам, это будет «верным шагом» в случае подключения станции к российской энергосети.