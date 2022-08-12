Мать Игоря Крутого экстренно доставили в больницу в США

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москвы

Мать композитора и исполнителя Игоря Крутого в Соединенных Штатах экстренно госпитализировали. Пожилой женщине уже 88 лет, и она давно живет в Майами в элитном жилом комплексе около побережья океана. О произошедшем сообщила сестра музыканта.

Мать артиста получила травму и была доставлена в местную клинику. Она сломала ногу в двух местах, что потребовало хирургического вмешательства. Ей потребуется долгий период восстановления.

Женщине помогают дети и внуки. Они отметили сильный характер родственницы, поэтому ожидают, что она пройдет реабилитацию и снова начнет ходить, сообщает издание StarHit.

7 августа сообщалось, что блогер и телеведущая Виктория Боня попала в больницу. В соцсетях она разметила видео с больничной койки.