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Виктория Боня попала в больницу

Юлия Курганова
Общество
Виктория Боня попала в больницу
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Блогер и телеведущая Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем. В субботу, 6 августа, в соцсетях она разметила видео с больничной койки.

— Не люблю, когда меня жалеют. Но чувствую, что эту историю, после моего полного исцеления, нужно будет изучить вдоль и поперек. Пока я ищу всевозможные способы полного выздоровления. Со мной все ок! Просто приходится капаться на ежедневной основе. Как справлюсь, обязательно расскажу, как с этим бороться. Думаю, многим будет актуально, — написала под постом знаменитость.

Она пока не рассказывает, что с ней случилось на самом деле, передает издание Teleprogramma.

Отмечается, что в последние месяцы Боня увлекалась шаманскими церемониями, в ходе которых употребляют галлюциногенные напитки и яд тропических жаб.

6 августа фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой обеспокоились состоянием звезды. Прошедшей весной на артистку навалилась критика из-за лишних килограммов. Она начала активно худеть и недавно поделилась результатами в своих соцсетях. Однако ее фото в бикини вызвало тревогу среди поклонников.

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