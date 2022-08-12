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Трамвай № 40 не будет ходить по пятницам и выходным с 12 августа

Юлия Курганова
Город
Трамвай № 40 не будет ходить по пятницам и выходным с 12 августа
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13 Карта всех событий

Маршрут трамвая № 40 от МЦК Дубровка до Октябрьского трамвайного депо по пятницам и выходным не будет работать с 12 августа. Об этом сообщили в четверг, 11 августа, в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на время ремонта путей трамваи будут работать на более востребованных маршрутах.

— Пользуйтесь трамваями № А, 43 и автобусом № 766, так как они дублируют маршрут трамвая № 40, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» не будет работать по пятницам с 12 августа. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи будут работать на более востребованных маршрутах.

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