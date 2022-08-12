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Садальский предложил выгонять из России лжепатриотов

Юлия Курганова
Общество
Садальский предложил выгонять из России лжепатриотов
Фото: Youtube / Стас Садальский

Люди, которые только имитируют патриотизм, опасны для общества, поэтому их нужно выгонять из России. Об этом заявил актер Станислав Садальский.

Он напомнил об актрисе, которая ранее сказала, что никогда не уедет из страны. Себя она назвала «дочерью народа», что, по мнению Садальского, является очень ярким примером лжепатриотизма. Артист признался, что его раздражают такие заявления и люди.

— Берегитесь лжепатриотов. Их стоило бы из России выдворять насильно, — высказался Садальский в своем Telegram-канале.

Он завершил свою речь афоризмом, который, по его мнению, хорошо отражает происходящее. Актер написал: «выживает не сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться».

В июле Стас Садальский раскритиковал слова Лии Ахеджаковой о Сергее Гармаше. Уроженец Херсона актер недавно сказал, что планирует отправиться в родной город, чтобы помочь восстановить местный театр. Тем временем в театре «Современник», где артист когда-то долго служил, происходят кардинальные изменения.

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