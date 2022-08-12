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Компания Novartis заявила о смерти ребенка в РФ при лечении препаратом «Золгенсма»

Юлия Курганова
Общество
Компания Novartis заявила о смерти ребенка в РФ при лечении препаратом «Золгенсма»
Фото: Pexels

Два ребенка в России и Казахстане скончались при лечении спинальной мышечной атрофии с помощью препарата «Золгенсма». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на швейцарскую фирму-производителя лекарства Novartis.

Данный препарат является самым дорогим в мире, одна доза стоит более двух миллионов долларов.

Отмечается, что смерти зафиксированы из-за острой печеночной недостаточности, которая наступила после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.

В России «Золгенсма» был зарегистрирован в конце 2021 года.

7 июля сообщалось, что в РФ официально появился самый дорогой медицинский препарат в мире — швейцарское лекарство «Золгенсма», используемое для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

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