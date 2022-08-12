Американский политический обозреватель предложил «деколонизировать» Россию

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Россия всю свою историю якобы подчиняла территории «диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга», поэтому ее нужно «деколонизировать». Об этом заявил американский публицист и политический обозреватель Кейси Мишель в статье для издания The Wall Street Journal.

— Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности, — написал он в колонке.

Журналист признал, что глава МИД РФ Сергей Лавров полностью прав, когда в статье для африканской прессы напомнил, что Россия в отличие от западных государств никогда не совершала преступлений колониализма.

Но после этого Мишель заявил, что Москва якобы вела свою «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские державы, а на суше. И, таким образом, «колонизировала» Евразию, к которой обозреватель, в частности, отнес Арктику, Крым, Кавказ и территории от Волги до Тихого океана.

В июле бывший президент Польши Лех Валенса предложил «расчленить» Россию. Он подчеркнул, что нужно «форсировать смену политического строя» в РФ и спровоцировать в ней «восстание народов».