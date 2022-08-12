В Китае назвали страну, которая отвергнет ограничение цен на нефть из России

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У Соединенных Штатов не получится склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из РФ. Такое мнение высказал обозреватель китайского портала South China Morning Post.

Он напомнил, что поддержать схему, которую разработала «Большая семерка», Индонезии предложила министр финансов США Джаннет Йеллен.

Глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни пообещала рассмотреть последствия таких действий, потому что они значительно повлияют на нефтедобывающие страны и их покупателей.

Аналитики считают, что Индонезия вряд ли поддержит эту инициативу, поскольку будет ждать, как поступят КНР и Индия.

— Среди стран «Двадцатки» в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — это один из крупнейших импортеров российской нефти, — отметил исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира.

Он считает, что Индонезия, которая придерживается своей внешней политики, не станет на чью-либо сторону, пишет РИА Новости.

— Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение в отношении России санкций, а так далеко она не пойдет, — высказал эксперт свою точку зрения.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил об энергетической победе России. По его словам, первым показателем является ситуация с объемами добычи нефти в РФ. В июле он почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем 10,8 миллиона баррелей в день.