Эксперт спрогнозировал завершение периода стабильного курса доллара

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Российский рубль в последние несколько недель консолидируется к другим валютам. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

По его словам, доллар стоит 60–60,7 рубля, выхода за эти рамки пока нет. При этом целенаправленное движение в ту или другую сторону возможно уже в ближайшее время. В случае подъема выше 60,7 рубля доллар и рубль попытаются закрепиться в районе 62–64 рублей, а если доллар опустится ниже 60 рублей, то июньские максимумы — в районе 55 рублей.

В последнем случае на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта доллар может резко перейти к восстановлению, поэтому уход пары доллар/рубль в район 55 рублей станет возможностью выгодной покупки американской валюты, передает агентство «Прайм».

Как отметил аналитик Виктор Першиков, низкий спрос на доллар в будущем может привести к падению его курса. В настоящее время Россия не может полностью отказаться от доллара и евро, но целесообразность в американской и европейской валютах будет снижаться.