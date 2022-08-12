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Жители столицы смогут увидеть метеорный поток Персеиды через 10 дней

Ирина Игнатенко
Общество
Жители столицы смогут увидеть метеорный поток Персеиды через 10 дней
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Понаблюдать за метеорным потоком Персеиды москвичи смогут примерно через десять дней — с полуночи и до рассвета. Об этом рассказала научный директор АО «Планетарий» Фаина Рублева.

В период с 17 июля по 24 августа происходит активный метеорный поток в созвездии Персея. Пик активности Персеиды выпадает на 12 августа, но увидеть его помешает полнолуние.

Рублева пояснила, что в ночь с 12 на 13 августа произойдет максимальное количество вспышек, но сам метеорный поток продлится почти до конца месяца. Она посоветовала осуществлять наблюдения за пределами города, когда Луна пойдет на убыль.

— Никакая техника, никакие приборы, кроме собственных глаз, нам не нужны. Только глаза, только погода, только благоприятные погодные условия, только терпение и огромное желание увидеть это интересное явление, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Метеорный поток Персеиды часто называют главным летним звездопадом. «Вечерняя Москва» рассказывает, где и во сколько посмотреть это необычайно красивое явление.

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