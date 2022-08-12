Онлайн-запись в ветеринарные клиники стала доступна в Подмосковье

Фото: Виктор Хабаров/ Вечерняя Москва

На региональном портале госуслуг появилась новая услуга. Теперь жители Подмосковья могут записать питомца на прием в ветклинику при помощи онлайн-сервиса. В пилотном проекте участвуют ветеринарные учреждения в округах Мытищи, Пушкинский и Талдомский.

Онлайн-запись к ветврачу экономит время и позволяет самостоятельно и в любой обстановке записать домашнего любимца на прием. Ранее запись происходила по телефону, а это не всегда удобно для владельцев животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день в рамках пилотного проекта открыта онлайн-запись в три ветеринарные клиники Подмосковья.

Чтобы записаться через регпортал, следует авторизоваться с помощью ЕСИА, затем в поиске набрать запрос «запись к ветеринару» или на главной странице кликнуть на название услуги в разделе «Сервисы». Далее необходимо осуществить выбор клиники, врача и время приема. На портале доступны все процедуры: консультация, осмотр, анализы, операции.

Услуга записи на прием в ветклинику в Подмосковье на регпортале госуслуг предоставляется бесплатно. Всего для жителей и бизнеса доступно 249 онлайн-услуг, передает РИАМО.

Отпуск, поездки за город и на море, пикники на природе, выходные на пляже — это только маленькая часть того, что у многих запланировано на лето. Все эти события с владельцами нередко разделяют их домашние животные. Комитет ветеринарии Москвы подготовил список актуальных услуг в самое жаркое время года.