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Юрист пояснила, как получить компенсацию за неправильно поставленный диагноз и лечение

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист пояснила, как получить компенсацию за неправильно поставленный диагноз и лечение
Фото: Pixabay

Медицинский юрист Наталья Бойцова дала советы, как добиться получения компенсации за неправильно поставленный диагноз или лечение.

Специалист рекомендует обращаться с жалобой в вышестоящие инстанции. Сначала жалоба подается на имя главврача медицинской организации. Если на данном этапе урегулировать вопрос не получилось, можно обратиться в Министерство здравоохранения. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней.

Также возможны разбирательства в судебном порядке.

— В суде вы можете вернуть денежные средства, потраченные на ненужное вам лечение. Сделать это можно и в том случае, когда вы желаете получить компенсацию нанесенного вам ущерба. Причем ущерб может быть, как физическим (например, побочные эффекты от неправильного лечения), так и моральным, ведь из-за неправильного диагноза вы могли получить лишний стресс, — пояснила юрист в комментарии ФАН.

Если доказать, что из-за табачного дыма был нанесен вред здоровью, то можно привлечь соседа к ответственности за курение на балконе. Об этом рассказал юрист, эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

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