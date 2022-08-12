Собянин перевел в онлайн оформление справки для получения социальной стипендии

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице принято решение о переводе исключительно в электронный вид услуги по оформлению справки о предоставлении государственной социальной помощи. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин в пятницу, 12 августа.

С 15 августа студенты столичных вузов и колледжей смогут получить справку для назначения государственной социальной стипендии на портале mos.ru. При этом срок выдачи справок сократится до семи дней.

Уточняется, что документ выдается гражданам, которые получают социальные пособия, социальные доплаты к пенсии, назначаемых и выплачиваемых органами социальной защиты населения Москвы заявителю, а также тем, кто получает субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителю (в том числе гражданину, членом семьи которого является заявитель и с которым он постоянно проживает).

В прошлом году такую справку в Москве получили свыше 13 тысяч человек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали об открытии сайта «Миллион призов» для участников онлайн-голосования 9–11 сентября.