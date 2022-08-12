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Нутрициолог рассказала, с какого возраста можно давать арбуз ребенку

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог рассказала, с какого возраста можно давать арбуз ребенку
Фото: shutterstock

Вводить арбуз в рацион малыша можно уже после начала прикорма, однако для каждого возраста порция будет разной. Об этом рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова.

Арбуз в небольшом количестве можно предложить ребенку после введения первого прикорма в виде пюре (до восьми месяцев) или маленьких кусочков, если ребенок уже умеет жевать.

— Полноценную порцию арбуза — в пять детских кулачков — можно предлагать ребенку уже после года, — пояснила она в комментарии Life.ru.

Родителям нужно помнить, что это лакомство не сможет заменить полноценный прием пищи растущего малыша. Кроме того, детям стоит давать только свеженарезанную ягоду.

Арбуз является источником природных антиоксидантов. В составе плода есть ликопин, который нейтрализует действие свободных радикалов и улучшает обмен веществ в организме, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича топ-5 самых вкусных и неожиданных смузи из арбуза и дыни.

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