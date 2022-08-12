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Фильм «Флэш» могут не выпустить в прокат из-за скандалов с участием Миллера

Полина Долганова
Общество
Фильм «Флэш» могут не выпустить в прокат из-за скандалов с участием Миллера
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Компания Warner Bros. рассматривает вариант отмены релиза фильма «Флэш» после скандалов, которые произошли с исполнителем главной роли Эзрой Миллером. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Компания рассматривает несколько вариантов развития событий, которые помогут сгладить общественный резонанс на фоне поведения Миллера.

Согласно одному из вариантов, актер должен будет обратиться за профессиональной помощью и дать интервью с объяснением своего поведения. При этом актер поучаствует в ограниченной рекламной кампании фильма, а сама картина выйдет в кино.

Второй вариант предполагает, что артист не обращается за помощью и не участвует в рекламной кампании. При этом для съемок в последующих фильмах о Флэше подберут другого актера.

Еще один вариант предполагает отмену релиза фильма. Потери от такого решения могут составить более 200 миллионов долларов, передает Лента.ру.

9 августа полиция американского штата Вермонт предъявила актеру Эзре Миллеру обвинение в краже со взломом. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

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