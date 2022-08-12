Reuters: Европейский банк проведет платеж за транзит российской нефти через Украину

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Один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft.

— По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением, — отметил представитель Slovnaft.

Уточняется, что подтверждение платежа всеми сторонами позволит восстановить поставки нефти в Чехию. По словам источника агентства, платеж разблокировал голландский банк ING, но сам банк это не стал комментировать, передает ТАСС.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз ждут тяжелые последствия в связи с эмбарго на российскую нефть. По его словам, у Брюсселя еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от запрета.

Компания «Транснефть» 11 августа возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию. Это подтвердил пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар.