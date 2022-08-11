Компания «Транснефть» возобновила прокачку нефти по «Дружбе» через Украину

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Компания «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию. Об этом в среду, 10 августа, сообщил советник президента компании Игорь Демин.

Пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар рассказал, что нефть начала поступать в страну, передает РИА Новости.

До этого Демин сообщил, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» 4 августа остановил прокачку российской нефти по «Дружбе» в сторону Словакии, Чехии и Венгрии.

Основная цель нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) — лишить РФ доходов от продажи нефти. Но из-за санкций мировые цены на нефть возрастут, вследствие чего доходы нашей страны в худшем случае останутся примерно такими же даже при уменьшении общих объемов экспорта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.