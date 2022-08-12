Сенатор Пушков предупредил Евросоюз о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть

Фото: Пресс-служба Совфеда

У Евросоюза еще есть возможность избежать проблем из-за запрета на поставки российской нефти. Об этом в пятницу, 12 августа, заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Европе будет тяжело без нефти из России и этому свидетельствует нынешняя ситуация.

— Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию, — подчеркнул он.

При этом у Брюсселя еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от эмбарго согласно официальному принципу ЕС — санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза, отметил он в своем Telegram-канале.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7 сообщило, что страны «Большой семерки» рассматривают ввод ограничений на цены на нефть из России к концу текущего года. Однако в настоящее время западные страны все еще ведут обсуждение различных ограничительных мер для того, чтобы повлиять на российские доходы от экспорта нефти и газа.