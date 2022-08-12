Кардиолог перечислил симптомы, которые указывают на болезни сердца и сосудов

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Врач-кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, какие симптомы указывают на болезни сердца и сосудов.

По его словам, человеку стоит пройти дополнительное обследование, если у него появились одышка при физических нагрузках, боли в грудной клетке, скачки давления. Кроме того, стоит насторожиться, если человек начал часто и без причины уставать, появляются отеки, случаются головокружения и обмороки.

При появлении таких симптомов, предупреждает специалист, необходимо заняться своим здоровьем, пройти обследования для диагностики.

Чаще всего пациентам рекомендуют сделать электрокардиографию — она позволяет оценить работу сердца, передает aif.ru.

Ранее кардиолог и академик РАН Юрий Беленков предупреждал, что высокий пульс может свидетельствовать об опасных заболеваниях сердца. Это могут быть гиперфункция щитовидной железы, воспалительный процесс в миокарде и сердечная недостаточность, передает ФАН.

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