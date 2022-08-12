Синоптик Шувалов рассказал, как долго продержится жара в столичном регионе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал, что жара в столичном регионе сохранится в регионе до 21 августа.

Он отметил, что температура будет превышать средние значения на 3–4 градуса.

— Температура выше плюс 30 градусов — не такое уж частое явление для августа. Но самым жарким днем было 12 августа 1972 года. Тогда столбики термометра показали плюс 34 градуса, — отметил метеоролог в комментарии «360».

При этом он добавил, что в регионе будет ощущаться недостаток осадков. В Москве и Подмосковье в основном воцарилась сухая жаркая погода, поэтому очень внимательно нужно вести себя на природе и в лесу.

Жаркая и солнечная погода сохраняется и в Санкт-Петербурге. Город останется под влиянием антициклона, смещающегося к юго-востоку. Благодаря ему в регионе сохранится сухая и солнечная погода, передает ФАН.

В эти выходные, 13–14 августа, в Москве и Московской области ожидается теплая погода, которая превысит климатическую норму на 5 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.