Управляющий гостевым домом в Подмосковье, где при пожаре погибли трое детей, задержан

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области

Задержан управляющий гостевого дома в деревне Малое Видное, в котором погибли три ребенка в результате пожара. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 12 августа.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности.

Врадий отметила, что данный дом по документам является частным, а по факту исполняет функции гостевого дома с 12 комнатами под аренду. Помещения сдаются без оформления каких-либо документов, в том числе и мигрантам. В связи с этим следователи проведут проверку действий должностных лиц, которые должны отвечать за миграционный контроль и правонарушения в этой сфере.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в четверг, 11 августа. В подмосковной деревне Малое Видное Ленинского городского округа загорелся дом.

При тушении на мансардном этаже было обнаружено три тела: девочек 2013 и 2015 годов рождения, а также их брата 2016 года рождения. По предварительным данным, дети были оставлены без присмотра матерью и заперты в доме. Во время возникновения возгорания погибшие не смогли выбраться из огня.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оставлении в опасности.