Собянин: Строительство всех станций БКЛ метро завершится до конца года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Строительство станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро вышло на финишную прямую. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

— Выходим на финишную черту строительства Большой кольцевой линии метро. Оставшиеся станции находятся в высокой степени готовности. Нет никаких сомнений, что все основные строительно-монтажные работы будут завершены уже в этом году на всех станциях, — рассказал он.

По словам мэра, станция «Марьина Роща» является самым сложном объектом БКЛ, так как имеет глубокое залегание в 70 метров и самый большой наклонный спуск в 134 метра. Кроме того, на территории идет строительство терминала новой станции МЦД-2, а через полтора года здесь появится еще один терминал МЦД-4.

В свою очередь, генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что готовность станции составляет 90 процентов. Все основные строительно-монтажные работы закончатся в сентябре, а после них специалисты приступят к накладке.

Накануне Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро. Уточняется, что конечная станция Сокольнической линии подземки будет называться «Потапово» (проектное название — «Новомосковская»).