Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: Строительство всех станций БКЛ метро завершится до конца года

Лейла Алиева
Город
Собянин: Строительство всех станций БКЛ метро завершится до конца года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Строительство станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро вышло на финишную прямую. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

— Выходим на финишную черту строительства Большой кольцевой линии метро. Оставшиеся станции находятся в высокой степени готовности. Нет никаких сомнений, что все основные строительно-монтажные работы будут завершены уже в этом году на всех станциях, — рассказал он.

По словам мэра, станция «Марьина Роща» является самым сложном объектом БКЛ, так как имеет глубокое залегание в 70 метров и самый большой наклонный спуск в 134 метра. Кроме того, на территории идет строительство терминала новой станции МЦД-2, а через полтора года здесь появится еще один терминал МЦД-4.

В свою очередь, генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что готовность станции составляет 90 процентов. Все основные строительно-монтажные работы закончатся в сентябре, а после них специалисты приступят к накладке.

Накануне Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро. Уточняется, что конечная станция Сокольнической линии подземки будет называться «Потапово» (проектное название — «Новомосковская»).

Строительство Район Марьина Роща Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте