Жена организовала похищение собравшегося уехать в США мужа

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Жительница Москвы организовала похищение мужа из-за незакрытого кредита в один миллион рублей, который подозреваемая взяла по его просьбе. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

По данным СМИ, мужчине позвонили неизвестные и сказали, что они похитили его брата. Злоумышленники предложили встретиться для переговоров на указанном адресе. Когда потерпевший приехал на место, преступники напали на него и связали. После чего мужчину отвезли в квартиру и избивая, требовали отдать 1,3 миллиона рублей.

Примечательно, что злоумышленники отпустили его брата, который освободившись, обратился в полицию. Вскоре после этого похитителей задержали.

Второй похищенный немного подумав вскоре заявил сотрудникам полиции, что во всем виновата его жена.

Перед инцидентом пара сильно поругалась из-за желания мужчины уехать в США. К тому же, незадолго до этого женщина по просьбе мужа взяла кредит на миллион рублей, который тот потратил и отказался возвращать.

По данным Telegram-канала Baza, чтобы вернуть деньги, женщина наняла знакомых, чтобы припугнуть мужа. На данный момент она задержана. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье об организации похищения.

В четверг, 11 августа, стало известно о том, что в Подмосковье в частном доме четыре месяца держали в плену семь человек.