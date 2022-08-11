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Семь человек держали в плену и систематически избивали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Семь человек держали в плену и систематически избивали в Подмосковье
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Подмосковье семерых людей насильно удерживали в доме на протяжении четырех месяцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 11 августа.

По ее словам, группа из пяти человек держала пленников в арендованном доме с июня по сентябрь 2021 года. Злоумышленники отобрали у заложников документы и телефоны, запрещали им покидать здание и постоянно избивали.

По факту преступления в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное лишение свободы».

Дела пятерых злоумышленников будут рассматривать в Пушкинском городском суде.

Скопинского маньяка, который держал в заточении двух несовершеннолетних девушек, 11 августа допросили по новому уголовному делу, которое возбудили в отношении него.

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