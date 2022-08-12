Психолог дал советы, как изменить свою жизнь к лучшему

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Когда человек начинает сам себя хвалить и делает это регулярно, то его поведенческая модель в социуме меняется. Об этом рассказал психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг.

По словам эксперта, большинство проблем у человека формируется в первую очередь сознанием и мышлением.

— Когда человек живет по принципам «сейчас не время», «у меня ничего не получится» или «у меня черная полоса», таким образом он пытается оправдать свои неудачи и живет с разрушительным мышлением, которое пагубно влияет на его поведение, — отметил Ланг в комментарии «Радио 1».

Аффективным методом самостоятельного осознанного самовнушения является аффирмация. Специалист уточнил, что аффирмация — это правильная установка на конкретный результат. То есть человек живет и целенаправленно продвигает себя к определенным целям.

При этом на каждом этапе приближения к цели стоит себя хвалить. Человек должен выстроить конструктивный разговор со своим внутренним «я» и жить в согласии с собой, добавил психолог.

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