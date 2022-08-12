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В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно, и точка»

Полина Долганова
Общество
В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно, и точка»
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно, и точка», который будет заниматься производством гробов и памятников. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

Предполагается, что бренд также будет предоставлять похоронные услуги, осуществлять бальзамирование, организовывать уход за могилами и эксгумацию.

Заявку в ведомство подала похоронная компания «Ритуал.рус», владельцем которой является бизнесмен Олег Шелягов, передает агентство городских новостей «Москва».

В феврале 2022 года в Госдуме назвали три основных принципа законопроекта о похоронном деле. Законопроект должен сделать сферу ритуальных услуг более открытой, а также быть социально ориентированным. Подобное мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, обществу необходим новый закон о похоронном деле. Тема, которую он затрагивает, «очень сложная и тяжелая в эмоциональном плане». Депутат назвал три основных принципа, которые будет отстаивать возглавляемый им комитет при обсуждении возможного законопроекта.

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