Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Проведены грузовые испытания самого длинного в московском метро эскалатора

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Проведены грузовые испытания самого длинного в московском метро эскалатора
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На эскалаторах станции метро «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) завершаются пусконаладочные работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 12 августа.

— На четырех эскалаторах большого наклонного хода пусконаладка завершена, проведены грузовые испытания, смонтированы и подключены светильники. Эскалаторы длиной 130 метров, соединяющие вестибюль с платформенным участком, являются самыми длинными в Московском метрополитене, — рассказал он.

По словам заммэра, специалисты работают также и над устройством других инженерных систем, в частности противопожарных. Так, в ближайшее время будет установлено оборудование тонкораспыленной воды, предназначенное для тушения пожаров в кабельных коллекторах.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что архитектурно-отделочные работы на станции находятся в высокой степени готовности. В настоящее время специалисты ведут отделку девяти пилонов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство всех станций БКЛ метро завершится до конца года. Он отметил, что станция «Марьина Роща» — самый сложный объект БКЛ, так как имеет глубокое залегание в 70 метров и самый большой наклонный спуск в 134 метра.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте