Андрей Бочкарев: Проведены грузовые испытания самого длинного в московском метро эскалатора

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На эскалаторах станции метро «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) завершаются пусконаладочные работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 12 августа.

— На четырех эскалаторах большого наклонного хода пусконаладка завершена, проведены грузовые испытания, смонтированы и подключены светильники. Эскалаторы длиной 130 метров, соединяющие вестибюль с платформенным участком, являются самыми длинными в Московском метрополитене, — рассказал он.

По словам заммэра, специалисты работают также и над устройством других инженерных систем, в частности противопожарных. Так, в ближайшее время будет установлено оборудование тонкораспыленной воды, предназначенное для тушения пожаров в кабельных коллекторах.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что архитектурно-отделочные работы на станции находятся в высокой степени готовности. В настоящее время специалисты ведут отделку девяти пилонов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство всех станций БКЛ метро завершится до конца года. Он отметил, что станция «Марьина Роща» — самый сложный объект БКЛ, так как имеет глубокое залегание в 70 метров и самый большой наклонный спуск в 134 метра.