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Горе-мать выплатила 630 тысяч рублей алиментов после запрета на выезд за границу

Степан Жирнов
Происшествия
Горе-мать выплатила 630 тысяч рублей алиментов после запрета на выезд за границу
Фото: depositphotos

Судебные приставы взыскали с жительницы Подмосковья алименты в размере 630 тысяч рублей. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в пятницу, 12 августа.

По ее словам, женщина отказалась от воспитания сына, захотев взамен устраивать личную жизнь. Заботу о ребенке взяла ее сестра. Суд постановил, что мать должна будет выплачивать четверть всех видов доходов в виде алиментов на воспитание чада родственнице.

Но жительница Подмосковья не перечисляла никаких средств и не являлась к приставу-исполнителю. Явка состоялась только после того, как женщина решила отправиться в свадебное путешествие и покинуть страну.

Как сообщила омбудсмен Мишонова в своем Telegram-канале «Осторожно, дети!», горе-матери ограничили право выезда из страны и запретил регистрировать движимое и недвижимое имущество.

Для снятия запрета женщине пришлось явиться к приставу и получить квитанцию на оплату задолженности.

25 июля стало известно, что актер Виталий Гогунский пришел к мирному соглашению в деле об алиментах его бывшей жене.

Подмосковье Судебные приставы Алименты Дети Деньги
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