«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявили в Москве с 13 по 15 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 12:00 13 августа до 12:00 15 августа из-за жары. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается, что воздух днем будет прогреваться до плюс 30-32 градусов.

Кроме того, в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Действие предупреждения продлится до 13:00 16 августа, подытожили на сайте ведомства.

В пятницу, 12 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 23–28 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов.