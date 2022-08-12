Суд отправил скопинского маньяка под домашний арест

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Скопинского маньяка решением суда отправили под домашний арест. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

По решению суда ему запретили общаться с журналистами и фигурантами дела. Также ему нельзя пользоваться телефоном, почтой и интернетом, сообщает Mash.

Владимира Мохова обвинили по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». По версии следствия, скопинский маньяк помог спрятать тело убитого в его доме мужчины.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 2 августа. Мужчины собрались выпить в доме Мохова. Во время застолья произошла драка, по результатам которой 39-летний знакомый хозяина дома убил собутыльника. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вместе с маньяком спрятали тело.

11 августа подсудимый полностью признал свою вину и прошел проверку показаний на местности. Позже СК опубликовал кадры допроса Мохова.

Свое прозвище осужденный получил за совершенное в 2000 году преступление. Тогда Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме, насильно принуждая их к действиям сексуального характера.