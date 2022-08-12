Инна Святенко: Ранняя профориентация является важной частью современного рынка труда

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ранняя профориентация — важная часть современного рынка труда. Такое мнение выразила сенатор, представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко в пятницу, 12 августа.

— Проекты в этой области, реализуемые департаментами московского правительства, дают московским школьникам возможность как можно раньше определиться со сферой интересов и будущей специальностью, — отметила она.

По словам Святенко, ранний выбор профессии позволяет уже со школьной скамьи получать углубленные знания и навыки в выбранной сфере, а это повышает конкурентоспособность на рынке труда. При этом столичный департамент образования ведет активную работу в этом направлении.

Так, большое количество детей в старших классах средней школы учатся в профильных классах — инженерных, математических, медицинских, педагогических, предпринимательских, медиаклассах и IT-классах.

Кроме того, среду для профориентации детей и подростков от 7 до 18 лет формируют и детские технопарки. Например, этим летом в технопарках реализуется проект «Технолето», где дети могут научиться инженерному и кондитерскому делу, получить навыки в области предпринимательства, информационных технологий, программирования, робототехники, дизайна, создания компьютерных игр, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев отметил, что в профориентации поможет обучение столичных старшеклассников беспилотным технологиям.