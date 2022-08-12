Новое общественное пространство у воды появится на севере столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район Карта всех событий

Ландшафтный парк и зону отдыха создадут в Молжаниновском районе на севере Москвы в рамках программы «Мой район».

Площадь общественного пространства составит свыше четырех гектаров. Территория расположится между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и территорией школы «Перспектива».

В рамках работ специалисты установят там три стола для игры в настольный теннис, создадут три зоны для воркаута, организуют две площадки с лавочками и качелями и пять пикниковых точек с мангалами.

Специалисты уже укрепили береговую полосу водоемов и сделали велодорожку длиной один километр. В настоящее время продолжаются работы по обустройству тропинок и деревянного настила для пешеходов.

На территории планируют высадить более 30 деревьев и около 800 кустов растений.

Ожидается, что работы будут завершены в сентябре текущего года.

Современный парк с удобными прогулочными маршрутами и зонами отдыха появился в рамках благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро «Давыдково» в Западной округе Москвы.