Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более четырех тысяч семей подписали договоры на равнозначные квартиры по реновации в ЮВАО

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более четырех тысяч семей подписали договоры на равнозначные квартиры по реновации в ЮВАО
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Более четырех тысяч семей подписали договоры на равнозначные квартиры и переехали в новостройки по программе реновации на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман в пятницу, 12 августа.

— Сейчас на юго-востоке Москвы по программе реновации с жителями заключено более 4,2 тысячи договоров на новые квартиры. Переселение людей идет в семи районах — это Кузьминки, Лефортово, Люблино, Текстильщики, а также районы Нижегородский, Рязанский и Южнопортовый, — сказал он.

Отмечается, что наибольшее количество расселяемых домов расположилось в Люблине — 30 зданий. Далее следуют Кузьминки, где осуществляют переезд жители 20 домов. Замыкает тройку лидеров Рязанский район — 14 домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках программы реновации в столичном районе Гольяново расселили первый дом. Новые квартиры получили 175 москвичей.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Бирюлево Восточное стартовало строительство жилого дома по программе реновации. Односекционное здание будет включать в себя 108 квартир.

Москва Реновация Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте