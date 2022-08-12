Более четырех тысяч семей подписали договоры на равнозначные квартиры по реновации в ЮВАО

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Более четырех тысяч семей подписали договоры на равнозначные квартиры и переехали в новостройки по программе реновации на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман в пятницу, 12 августа.

— Сейчас на юго-востоке Москвы по программе реновации с жителями заключено более 4,2 тысячи договоров на новые квартиры. Переселение людей идет в семи районах — это Кузьминки, Лефортово, Люблино, Текстильщики, а также районы Нижегородский, Рязанский и Южнопортовый, — сказал он.

Отмечается, что наибольшее количество расселяемых домов расположилось в Люблине — 30 зданий. Далее следуют Кузьминки, где осуществляют переезд жители 20 домов. Замыкает тройку лидеров Рязанский район — 14 домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках программы реновации в столичном районе Гольяново расселили первый дом. Новые квартиры получили 175 москвичей.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Бирюлево Восточное стартовало строительство жилого дома по программе реновации. Односекционное здание будет включать в себя 108 квартир.