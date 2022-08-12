Андрей Бочкарев: Более 30 тысяч человек занято на строительстве БКЛ

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Более 30 тысяч человек и 1200 различных предприятий работает над сооружением Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом сообщил в пятницу, 12 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Это огромный, колоссальный проект. Сейчас только на строительных площадках работают более 30-ти тысяч человек. При этом продукцию для Большого кольца изготавливают еще более 1200 предприятий. Учитывая общие усилия, Большую кольцевую линию метро планируется сдать до конца года, — сказал он.

Заммэра добавил, что по окончании работ длина БКЛ составит 70 километров, благодаря чему проект станет крупнейшей в мире кольцевой линией метро. До этого рекорд установили в Пекине. Там протяженность ветки составила 50 километров.

По словам Бочкарев, сегодня проект Большой кольцевой линии стоит в приоритете всей программы развития московского метро. Он позволит исключить поездки через центр города для многих москвичей.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что к началу 2025 года в столице планируется завершить строительство 27 станций метро. Сейчас работы проводятся на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях метров.