Стала известна планируемая стоимость российского электромобиля Evolute

Фото: Unsplash

Стоимость российского легкового электромобиля Evolute составит менее трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 12 августа.

— Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее трех миллионов рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что электромобиль можно будет приобрести по программе льготного автокредитования или лизинга. Так, его стоимость составит около двух миллионов рублей.

Министерство промышленности и торговли России добавило, что старт производства машины намечен на сентябрь этого года. В этом же месяце откроются продажи электромобиля. Его сборка будет осуществляться на заводе «Моторинвест» в Липецке, передает РИА Новости.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какая модель будет идеальной для отечественного электромобиля. По его мнению, создавать автомобиль стоит на базе машины Lada Largus.