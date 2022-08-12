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Стала известна планируемая стоимость российского электромобиля Evolute

Александр Афонин
Общество
Стала известна планируемая стоимость российского электромобиля Evolute
Фото: Unsplash

Стоимость российского легкового электромобиля Evolute составит менее трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 12 августа.

— Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее трех миллионов рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что электромобиль можно будет приобрести по программе льготного автокредитования или лизинга. Так, его стоимость составит около двух миллионов рублей.

Министерство промышленности и торговли России добавило, что старт производства машины намечен на сентябрь этого года. В этом же месяце откроются продажи электромобиля. Его сборка будет осуществляться на заводе «Моторинвест» в Липецке, передает РИА Новости.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какая модель будет идеальной для отечественного электромобиля. По его мнению, создавать автомобиль стоит на базе машины Lada Largus.

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