Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первый зампред правительства Омской области прокомментировал ситуацию с обрушением дома

Полина Долганова
Происшествия
Первый зампред правительства Омской области прокомментировал ситуацию с обрушением дома
Фото: Telegram / Омская область

Первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко прокомментировал ситуацию с обрушением дома по адресу улица Партсъезда, 53.

По его словам, все жильцы дома были эвакуированы.

Он также добавил, что дом проверят экспертные организации, которые установят, можно ли местным жителям находиться в здании.

Для тех, кто не сможет вернуться в свои квартиры, предусмотрен пункт временного размещения.

— Есть волнение людей, что у кого-то остались документы в доме, здесь они беспочвенны, потому что ни один человек посторонний в подъезд не попадет, — заявил Бойко.

Он также посоветовал не драматизировать ситуацию, потому как она находится под контролем, передает Telegram-канал Омской области.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 августа. Позже в Сети появились кадры обрушения дома.

Омск обрушения дома
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте