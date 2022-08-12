Первый зампред правительства Омской области прокомментировал ситуацию с обрушением дома

Фото: Telegram / Омская область

Первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко прокомментировал ситуацию с обрушением дома по адресу улица Партсъезда, 53.

По его словам, все жильцы дома были эвакуированы.

Он также добавил, что дом проверят экспертные организации, которые установят, можно ли местным жителям находиться в здании.

Для тех, кто не сможет вернуться в свои квартиры, предусмотрен пункт временного размещения.

— Есть волнение людей, что у кого-то остались документы в доме, здесь они беспочвенны, потому что ни один человек посторонний в подъезд не попадет, — заявил Бойко.

Он также посоветовал не драматизировать ситуацию, потому как она находится под контролем, передает Telegram-канал Омской области.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 августа. Позже в Сети появились кадры обрушения дома.